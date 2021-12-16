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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücrete ilk tepki! Erdoğan'ın o sözleri soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücrete ilk tepki! Erdoğan'ın o sözleri soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette bulunduğu Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenliyor. 4250 liraya çıkan asgari ücretle ilgili Kılıçdaroğlu ilk değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ile maaş hesabı yapılmaz diyerek Kılıçdaroğlu'na cevap vermişti. Kılıçdaroğlu 2021 yılının başındaki dolar kuruna göre asgari ücretin 384 dolar olmasını savunuyordu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücretin 4250 liraya çıkarılması ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar kuru ile asgari ücret hesabına tepki göstererek "Acaba siz dolarla mı maaş alıyordunuz?" şeklindeki tepkisi soruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İkili toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu "Dolarla mı maaş alınıyordu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Dolarla aylık alanlar var o ayrı bir şey. O listeyi de yayınlayabiliriz. 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli. Aynı kur üzerinden olsa 5 bin olması lazım. 4250 lirayı da yadırgamıyoruz. En azından asgari ücretli kardeşlerimiz nefes alabilirler."

CHP'li belediyelerdeki asgari ücret sorusuna "Belediyelerin kendi kaynaklarına bakmak gerekiyor ve artış yapılacaksa ona göre karar verilecektir." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Açlık sınırının altında olamaz

Karamollaoğlu ise asgari ücret fiyatıyla ilgili, "Fiyatlar bu rakamın üzerine çıkmışsa, bu fena bir rakam değil. Ancak vatandaş geçinemiyorsa 5250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz"şeklinde konuştu.

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