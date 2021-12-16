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Yunanistan 'casus' krizi çıktı! 2 Türk’ü mahkum etti: Dışişleri tepki gösterdi

Yunanistan 'casus' krizi çıktı! 2 Türk’ü mahkum etti: Dışişleri tepki gösterdi

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram ve Rodos ile Meis arasında sefer yapan gemilerde aşçılık yapan Mehmet Nezametin’i ‘casusluk’ suçlamasıyla mahkum etti.

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Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rodos Mahkemesi'nin başkonsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak çalışan Bayram ile ilgili verdiği karar kınandı. Rodos Mahkemesi, 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl, 53 yaşındaki Nezamettin için 4 yıl hapis cezası verdi. Karar oy birliğiyle alınırken, mahkum olan iki kişinin Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü.

Yunanistan geçen yıl sonu Rodos Adası’nda, Batı Trakya Türk kökenli Bayram ve Nezamettin’i Türkiye adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklamıştı. Rodos ile Meis arkasındaki adalar arasında sefer yapan gemilerde çalışan Nezamettin’in Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Ankara’ya bilgi aktardığı öne sürüldü. Yine iddianamede Nezametin’nin bölgedeki Yunan savaş gemilerini ve adalar arasında konuşlandırılan Yunan askerlerinin hareketleriyle ilgili Bayram’a bilgi aktardığı iddia edilmişti.

5 yıl ağır hapis cezası
Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan personelin casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir"
Sözleşmeli sekreterin 18 Aralık 2020'de tutuklanmasıyla Yunanistan basınında kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya yönelik temelsiz haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Üç gündür Rodos’ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış, yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

"Sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir"
Açıklamada, kararın açıklanmadan Yunan basınında yer aldığının altı çizilerek, "Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir." denildi. Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yüzünden son dönemde gerginlik yaşanıyor.

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