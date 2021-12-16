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Mercedes-Benz'in yeni elektriklisinin ilk fotografı geldi en uzun menzilli olabilir

Mercedes-Benz'in yeni elektriklisinin ilk fotografı geldi en uzun menzilli olabilir

Mercedes-Benz, şimdiye kadar ürettiği en verimli aracı Mercedes-Benz VISION EQXX konseptini tanıtmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz, şimdi ise tam elektrikli VISION EQXX konseptinin yeni bir görüntüsünü paylaştı.

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Mercedes-Benz EQ ailesine yeni üyelerin eklenmesi sayesinde ürün gamını geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Yakında Mercedes-Benz'in elektrikli modellerinin sayısının geleneksel modellerden daha fazla olması bekleniyor ve bu, Mercedes VISION EQXX gibi araçlarla gerçekleşebilir.

Mercedes-Benz, VISION EQXX için yeni bir fotoğraf yayınladı. Marka fotoğraf ile birlikte paylaştığı metinde ise "yazılım tanımlı bir araştırma prototipi" diyerek bahsettiği VISION EQXX için "markanın şimdiye kadar ürettiği en verimli araç" ifadesini kullandı. Buna ek olarak, VISION EQXX'in rekor sürede hayata geçirildiği aktarıldı.

Mercedes-Benz, VISION EQXX, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü düzenlenecek dünya prömiyerinde tam elektrikli VISION EQXX'i tanıtacak. 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında, VISION EQXX, Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2022'de Mercedes-Benz standında sergilenecek.

"EN UZUN MENZİLLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL" OLABİLİR

VISION EQXX'in 1000 km menzile sahip olması bekleniyor. Eğer bu menzil 3 Ocak'ta resmileşirse "en uzun menzilli elektrikli otomobil" unvanı, Mercedes-Benz Vision EQXX'e geçebilir.

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