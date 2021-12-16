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Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: Ezdirmeyeceğiz demiştik

Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: Ezdirmeyeceğiz demiştik

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 4250 liraya yükseltiler asgari ücret için açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır.

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