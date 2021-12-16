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İngiltere Merkez Bankası faizleri 3 yıl sonra arttırdı

İngiltere Merkez Bankası faizleri 3 yıl sonra arttırdı

İngiltere Para Politikası Komitesi toplantısında faiz artırımına destek yönünde kullanılan 8 oya karşı 1 ret sonucu çıkmasıyla politika faizi 0.25 olarak belirlendi.

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İngiltere'de enflasyon baskıları artarken, İngiliz Merkez Bankası politika faizini 0.10'dan 0.25'e yükselterek, koronavirüs salgınından bu yana borçlanma maliyetlerini artıran ilk büyük merkez bankası oldu.

Politika faizini 0.10'da sabit tutması beklenen İngiltere Merkez Bankası, faizi 15 baz puan artırarak 0.25'e yükseltti.

Merkez Bankası'ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Komite orta vadedeki enflasyon görünümü etrafında çift yönlü risklerin bulunduğunu ancak yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için tahmin dönemi boyunca para politikasında ılımlı bir sıkılaştırmanın gerekli olması muhtemel" ifadelerine yer verildi.

Banka, koronavirüsün 'endişe verici' Omicron varyantının yayılması nedeniyle Aralık ayı ve 2022'nin ilk çeyreği için büyüme tahminlerini düşürdü.

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