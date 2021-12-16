2022 işsizlik maaşı 2137 lira oldu! 65 yaş aylığı ve engelli 2022 zamlı maaşı
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve asgari ücret 4253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte sadece asgari ücretlileri değil çalışan ve emeklileri de ilgilendiren artışlar meydana geldi. İşte onlardan bazıları...
Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde oranında zam yapıldı. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4253 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.
İşsizlik maaşı
İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.
Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.
Askerlik ve doğum borçlanması
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.