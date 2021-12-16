Simite %66 zam geldi 10 TL oldu: Karnımı doyurmamın imkanı yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 6 TL'den satılan simit zamlanarak 10 TL'den satılmaya başlandı.

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Ekonomik kriz yavru vatan Kıbrıs'ı da vurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 TL'den satılan simit 10 TL'den satılmaya başlandı.

Öğlen saatinde 1 simit ve çay ile karnını doyurmaya çalıştığını belirten ve adını söylemek istemeyen üniversite öğrencisi "Bir simit 10 TL'ye çıktı. Sabah ve öğlen bir simit yesem, ayda 600 TL simit parası ödemem gerekiyor. Çay da içirsem fiyat katlanıyor. Bir tek pazar günleri çayla birlikte simit yiyebiliyorum. Daha ucuz karnımı doyurmamın da imkanı yok" diyerek simit zammına isyan etti. Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, "Mesela bir öğrenci geliyor bir simit ve bir açma 20 TL derken zorlanıyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız" dedi.