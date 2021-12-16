Ahmet Davutoğlu'ndan asgari ücrete ağır tepki: Bunun adı tırnakçılık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2022 asgari ücretinin 4250 lira olarak belirlenmesini döviz kuru ile kıyaslayarak 'tırnakçılık' olarak niteledi. Davutoğlu dolar karşılığının 385 dolardan 275 dolara düşmüş olduğunu ve milletin cebinden 110 dolar alındığını savundu.

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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlenmesine dövizdeki artış üzerinden tepki gösterdi. Davutoğlu, ''Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385$'dan 275$'a düşmüş oldu. 1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır!'' dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret miktarı netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan son toplantısının ardından 2022 asgari ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan muhalefetin asgari ücrete ilişkin 2021 Ocak ayı başındaki dolar karşılığının verilmesi önerisini eleştiren Erdoğan, ''Geçmişte dolar şuydu diye hesabı dolar üzerinden yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir şeklindeki yaklaşımlar bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. ''Asgari ücret döviz artışı üzerinden belirlenmeli" diyenler geçmişte maaşı dövizle mi veriyordunuz?'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada döviz kurundaki yükselişi göz önünde bulundurarak 1.425 TL'lik artışın vatandaşın cebine yansımayacağını belirterek tepki gösterdi.

Davutoğlu şu ifadelere yer verdi: