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Devlet Bahçeli'den asgari ücrete ilişkin ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den asgari ücrete ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlenmesiyle ilgili "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." dedi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret belli oldu. 4 bin 250 liraya yükseltilen asgari ücretle ilgili siyasi partilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den ilk yorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli Twitter hesabından yeni açıklanan asgari ücrete ilişkin memnuniyetini dile getirdi. 

"Yüreklere su serpmiştir"

Asgari ücertten gelir vergisi ve damga vergisinin alınmayacak olmasının sevindirici gelişme olduğunu aktaran Bahçeli, "Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." dedi.

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