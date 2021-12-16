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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk ile sürpriz görüşme! Dijital ekonomi, yatırımlar ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk ile sürpriz görüşme! Dijital ekonomi, yatırımlar ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü. Asgari ücret toplantısının ardından Erdoğan'ın Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede dijital ekonomi, yatırımlar, elektrikli otonom araçlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımların değerlendirildiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.

Video konferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara dikkat çekti.

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