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Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi 1. sıraya kadar yükseldi

Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi 1. sıraya kadar yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği 2022 asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artış sonrası sosyal medyada 'teşekkürler Erdoğan' etiketi TT listesinde 1. sıraya kadar yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 2 bin 253 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Asgari ücret son 50 yılın en büyük oranını gördü. Rekor bir artışla bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranda yükseldi. Başkan Erdoğan "Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

Teşekkür mesajları yağdı

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada binlerce tweet atıldı. 'Teşekkürler Erdoğan' etiketiyle vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Teşekkürler Erdoğan tweetleri trendlerde 1. sıraya yükseldi.

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