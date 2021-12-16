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İlyas Reis kimdir ne zaman öldü İlyas Reis Türbesi nerede?

İlyas Reis kimdir ne zaman öldü İlyas Reis Türbesi nerede?

TRT 1 dizisi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Dizideki ana karakterlerde biri de İlyas Reis'tir. Yakup Ağa'nın en küçük oğlu olan Hızır Reis Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmıştır. Peki İlyas Reis kimdir, kaç kere evlendi, çocukları var mıydı?

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TRT 1 ekranlarında büyük ses getiren Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. Türk tarihine damga vurmuş 4 büyük denizcinin şanlı hikayesinin anlatılıldığı Barbaroslar'daki kardeşlerden biri olan İlyas Reis'tir. İlyas Reis'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki İlyas Reis ne zaman öldü, mezarı nerede, İlyas Reis evli mi, eşi var ve çocukları var mı?

İlyas Reis kimdir: İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür. 

İlyas Reis nasıl öldü: Ölümü hakkında çok fazla bilgi bulunmayan İlyas Reis'in tarih kaynaklarındaki bilgilere göre, Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürüldüğü yazmaktadır. 

Barbaroslar dizisinin Caner Topçu kimdir: Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

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