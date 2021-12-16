Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Hong Kong Üniversitesinde yapılan yeni bir araştırmada Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada Omicron varyantının Delta!ya göre havada 70 kat daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Araştırmacılar virüsün laboratuvarda bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını incelerken varyantın bronşta (soluk borusunu akciğerlere bağlayan tüpler) çok daha hızlı çoğalabildiğini keşfetti. Çalışmada Delta'ya göre hızlı yayılmasına karşılık Omicron'un akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını, bunun daha az şiddetli olduğunu açıkladığını bildirdi.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise virüsün sadece 24 saat sonra iki gün sonra oluşan Delta varyantına kıyasla daha fazla enfekte etme özelliği olduğu vurgulandı. Araştırma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir şekilde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterirken bunun insanların neden soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadıklarını açıkladığı ancak çok az vaka ciddi hastalığa dönüştüğü aktarıldı.

Araştırmanın başında olan bilim insanı Dr. Michael Chan Chi-wai, araştırmanın Omicron'un Delta'ya göre daha az şiddetli olduğunu gösterdiğini ve çok bulaşıcı olan varyantın daha hafif olsa bile daha fazla ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.

Michael Chan Chi-wai, "İnsanlarda hastalığın ciddiyetinin sadece virüs replikasyonu tarafından değil, aynı zamanda enfeksiyona karşı konakçının bağışıklık tepkisi tarafından da belirlendiğini belirtmek önemlidir, bu doğuştan gelen bağışıklık sisteminin düzensizliğine yol açabilir" dedi.

Chan Chi-wai, "Araştırmada çok bulaşıcı bir virüsün daha fazla insanı enfekte ederek virüsün kendisi daha az patojenik olsa bile daha ciddi hastalığa ve ölüme neden olabileceği de belirtilmektedir" derken, "Bu nedenle Omicron varyantının aşılardan ve geçmiş enfeksiyondan kısmen kurtulabileceğini gösteren son çalışmalarımızla birlikte ele alındığında Omicron varyantından kaynaklanan genel tehdidin çok önemli olması muhtemeldir" diye konuştu.