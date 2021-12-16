İngiltere'de korkunç açıklama: Günlük 1 milyon vaka olacak

İNGİLTERE Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Jenny Harries, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hakkında 'muhtemelen pandeminin başlangıcından bu yana sahip olduğumuz en önemli tehdit' açıklamasında bulundu.

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İNGİLTERE hükümetin üst düzey bilimsel danışmanı, Omicron vakalarındaki mevcut artışın 'muhtemelen pandeminin başlangıcından bu yana sahip olduğumuz en önemli tehdit' olduğunu söyledi.

Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Jenny Harries, İngiltere'nin önümüzdeki günlerde göreceğimiz Omicron vakalarının sayısının 'şaşırtıcı' olacağını söyledi.

Omicron enfeksiyonlarının ikiye katlanma oranının ülke genelindeki çoğu bölgede iki günden az olduğunu da sözlerine ekledi.