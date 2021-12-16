İngiltere'de korkunç açıklama: Günlük 1 milyon vaka olacak

İNGİLTERE Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Jenny Harries, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hakkında 'muhtemelen pandeminin başlangıcından bu yana sahip olduğumuz en önemli tehdit' açıklamasında bulundu.Abone ol
İNGİLTERE hükümetin üst düzey bilimsel danışmanı, Omicron vakalarındaki mevcut artışın 'muhtemelen pandeminin başlangıcından bu yana sahip olduğumuz en önemli tehdit' olduğunu söyledi.
Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Jenny Harries, İngiltere'nin önümüzdeki günlerde göreceğimiz Omicron vakalarının sayısının 'şaşırtıcı' olacağını söyledi.
Omicron enfeksiyonlarının ikiye katlanma oranının ülke genelindeki çoğu bölgede iki günden az olduğunu da sözlerine ekledi.
London School of Hygiene & Tropical Medicine'de bulaşıcı hastalık modellemesi profesörü Graham Medley, ulusal sağlık sisteminin yakında bu yükün altından kalkamayacağına dair 'çok gerçek bir olasılık' olduğunu söyledi.
Sağlık sistemi de Noel'e kadar günlük bir milyon Kovid-19 vakası için hazırlanıyor.