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İstanbul ve 7 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İstanbul ve 7 ilde sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

İSTANBUL ve 7 ilde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Hastanelerdeki 24 kişiden 13'ünün ise durumu ağır.

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Sahte içki nedeniyle can kaybı sayısı 26'a yükseldi. İstanbul, Gaziantep ve Mersin'den yeni can kaybı haberleri geldi.

Son haber Esenyurt'tan gelmiş, Özbek asıllı Yoburkul Rahmanov'un sahte içki nedeniyle öldüğü anlaşılmıştı. İlerleyen saatlerde Esenyurt'ta aynı nedenle hastaneye kaldırılan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Gaziantep'te ise Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı sahte içkiden 10 kişinin zehirlendiğini açıkladı. Açıklamada 3 kişinin kurtarılamadığı, 7 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Ölümlerin ardından gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde zehirlenen 3 kişiden Ali Eser hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi sürüyor.

24 kişi hastanede

Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 24 kişi de hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren 13 kişinin bilinci kapalı, hayati tehlikesi var.

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