Hızır Reis eşi Zeynep kimdir Barbaroslar dizisinde Zeynep kim oynuyor?

TRT 1 dizisi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Dizideki ana karakterlerde biri de Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis'tir. Yakup Ağa'nın oğlu olan Hızır Reis Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşasıdır. Peki Hızır Reis kimdir, kaç kere evlendi, çocukları var mıydı?

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TRT Osmanlı tarihinin en önemli isimlerinin hayatlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Son olarak TRT Oruç Reis ve Hızır Reis'in hayatını "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisiyle ekranlara taşıyor. Konusu ve göresel efektleri ile Türk dizi tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Barbaroslar dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekiyor. Dizide birbirinden usta isimler rollerinin hakkını veriyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Zeynep karakteri de başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Barbaroslar Zeynep kim? Barbaroslar dizisinde Zeynep'i kim oynuyor? Melis Babadağ kimdir?

Barbaroslar Zeynep kim: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Zeynep karakterini Melis Babadağ canlandırıyor. İşte Barbaroslar Zeynep'in (Melis Babadağ) hayatı ve biyografisi...

Melis Babadağ kimdir: Melis Babadağ 17 Ocak 1984'te dünyaya geldi. Ankara'da doğan Melis Babadağ Adana'da büyümüştür.

2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesinden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2009 yılında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Emine karakteriyle yaşamış, aynı yıl Aile Saadeti adlı dizide Didar karakterine hayat vermiştir. 2011-2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı gençlik dizisinde "Elçin" karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, 2013 yılında dizideki rol arkadaşlarıyla beraber Kelime Oyunu adlı TV programına katılmıştır. Daha sonra 2014 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt karakterini canlandırdı. Son olarak 2019 yapımı Aykut Enişte adlı sinema filminde rol almıştır.

İç mimarlık mesleğini de uzun süre başarıyla icra etmiş olan Melis Babadağ, 3 yaşında resme ilgi duymaya başlamış olup hâlen amatör olarak resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeye devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça yer alan Melis Babadağ, 2016 yılında, 12 Ekim Dünya Artrit Günü vesilesiyle, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara dikkat çekmek amacıyla Çocuk Romatoloji Derneği tarafından düzenlenen toplantının konuşmacıları arasında olmuştur.

Melis Babadağ ayrıca; "dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı" kendine ilke edinen SosyalBen Vakfının yönetim kurulu üyesidir.

Melis Babadağ oynadığı dizi ve filmler

2021 – Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (Zeynep) (TV Dizisi)

2020 – Aşk Çağırırsan Gelir (Dilara) (Sinema Filmi)

2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)

2017 – Elimiz Mahkum (Nil) (TV Filmi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Hatice) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)

2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap'ın Kızı)) (TV Dizisi)

2011–2014 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)

2011 – Beni Unutma (Sevda) (Sinema Filmi)

2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)

2009 – İncir Reçeli (Duygu) (Kısa Film)

2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)

2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)

Barbaroslar konusu nedir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir