Türkiye 16 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 664 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı" değerlendirmesinde bulundu.