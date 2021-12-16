Libya'dan petrol ve doğal gaz çağrısı: Bölgemizde Türkiye faaliyet göstersin

LİBYA Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi, Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve elektrik enerjileri alanında bölgelerinde faaliyet göstermesini arzuladıklarını belirterek Türkiye'nin desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, Libya Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı İsa Muhammed El Aribi ve beraberindeki Temsilciler Meclisi heyeti ile bir araya geldi.

Altunyıldız, görüşmede Türkiye ile Libya parlamentoları ve kurumları arasındaki ilişkilerin kapsamlı iş birlikleriyle güçlenerek devam edeceğine inandığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Altunyıldız, 1951'de bağımsızlığını kazanan Libya Devleti'ni ilk tanıyan devletlerden birinin de Türkiye olduğunu anımsattı.

Libya bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin de hızlıca tesis edildiğini, Libya'daki ilk Türk Büyükelçisi Celal Karasapan'ın 4 Eylül 1953'te göreve başladığını aktaran Altunyıldız, şunları kaydetti:

"Batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi fark etmeden Libya'nın tüm bölgelerini muhabbetle kucakladık ve kucaklamaya devam edeceğiz. Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yüzyıllar öncesine dayandığı Libyalı kardeşlerimizin haklarını muhafaza etmek, ihtiyaç duydukları her an onların yanında olmak önceliklerimiz arasında. Hiç şüphe yok ki devletler arasında zaman zaman görüş farklılıkları olabilir. Bizlere düşen söz konusu görüş farklılıklarını kapsayıcı bir diyalog ortamını tesis ederek gidermek. Uzun dönemler boyunca tesis ettiğimiz sıcak yaklaşımın önümüzdeki dönemde de ticari ve ekonomik ilişkilerimize olumlu yansıyacağına şüphem yok."

Altunyıldız, Libya Devleti ve Libya halkı ne zaman ihtiyaç duyarsa dost ve kardeş ülkesi Türkiye'yi yanında bulacağını belirtti.