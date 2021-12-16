Türkiye'nin Afrika'yla ilişkilerinin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor

TÜRKİYE, Afrikalı liderlerin ve bakanların katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsünde diplomasiden ekonomiye, kültürden sağlığa farklı alanlarda kıtayla ilişkilerini yeni bir merhaleye taşımayı amaçlıyor.

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Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü 'Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık' temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde yapılacak yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başlayan zirve kapsamında 17 Aralık Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 18 Aralık Cumartesi günü devlet ve hükümet başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar düzeyinde ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yeni projeler ele alınacak

Üçüncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde 2022-2026 dönemi Afrika yararına gerçekleştirilecek projeler ele alınacak.

Zirve kapsamında masaya yatırılacak eylem planı çerçevesinde ise gelecek beş yılda barış ve güvenlik, ticaret, yatırım ve sanayi, eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon, gençlik ve kadın gelişimi, altyapı geliştirme ve tarım ile sağlık alanlarında iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.