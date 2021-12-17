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ANZ Bank raporu dikkat çekti gümüş 2022’de altına tur bindirecek

ANZ Bank raporu dikkat çekti gümüş 2022’de altına tur bindirecek

ANZ Bank, 2022’de gümüşün altından daha iyi performans göstereceği tahmininde bulundu.

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ABD’nin gelecek en az üç faiz artışına kapı aralaması gümüş piyasalarını alabora etti. Gri metalin ons fiyatı 22 doların altına indi ve son ayların en düşük seviyesi 21.80 doları test etti.

Fed’in ABD ekonomisinde 39 yılın zirvesine çıkan enfl asyonla mücadele etmek amacıyla para politikasını sıkılaştırma adamları atması son altı ayda ons gümüşü 6 dolar kadar aşağı çekti.

2020 gümüş kötü bir performans gösterdi

2020'de altından yüzde 51 daha iyi performans gösteren gümüş, 2021'de yüzde 19’un üzerinde kayıp verdi.

Bazı bankalar fiyatların bulunduğu seviyeleri alım fırsatı olarak görürken, bazıları düşüşün devam edeceği uyarısı yapıyor. ANZ Bank, elektronik ve güneş enerjisi sektörlerinin gelecek yıl boyunca gümüşü destekleyeceğini belirtti.

"Endüstriyel talebin desteğiyle yükselecek"

Bankanın raporunda, gümüş fiyatlarının 20.80 civarında taban oluşturacağını ve sonrasında endüstriyel talebin desteğiyle yükseleceğini öngördü. “Elektronik ve güneş enerjisi sektörleri tarafından desteklenen imalat talebinin yıllık bazda yüzde 3 artarak 572 milyon onsa çıkmasını bekliyoruz. Metal Focus'a göre otomotiv endüstrisinin de gümüş talebi artıyor ve 2025 yılına kadar 61 milyon onstan 88 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor” diyen ANZ, 2022’de gümüşün altından daha iyi performans göstereceği tahmininde bulundu.

Diğer yandan Amerikan bankacılık grubu JP Morgan, 2022’de gümüş için düşüş beklentisi içinde. Banka, 2022'de ons gümüş için ortalama 20.48 dolar fiyat öngördü. ABD bankası son analizde, “Uzun vadeli ABD nominal getirilerinin yükselmesi gümüş üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek” diyerek, Fed’in şahin yorumlarının hedge fonları gümüşten uzaklaştırdığını belirtti.

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