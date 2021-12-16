TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

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TBMM Genel Kurulunda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Partinin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı'nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek CHP'de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi. CHP AfyonkarahisarMmilletvekili Burcu Köksal, Bülent Ecevit'i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek Ecevit'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıktığını ifade etti.

MHP milletvekilleri ise TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın tutumuna tepki gösterdi.

Oturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.