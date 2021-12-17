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Lütfi Elvan, Bakanlıktan istifa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

Lütfi Elvan, Bakanlıktan istifa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

LÜTFİ Elvan, Hazine ve Maliye BAkanlığı'ndan istifa ettikten sonra sessiz kaldı. Bu sırada Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kendisine transfer teklifinde bulundukları ama Elvan'ın kabul etmediği ortaya çıktı. Elvan'ın istifa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler ilk kez ortaya çıktı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yeni kuracağı ekibine katmak için teklif yaptığı eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la ilgili yeni kulis bilgileri geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Lütfi Elvan'ın istifa ederken Erdoğan'a söylediklerini köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü...

Erdoğan’ı tasfiye etme planlarında CHP ile yarış halindeler

"İnsanın kalitesi bir göreve gelirken değil, o görevden ayrılırken ortaya çıkar. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan örnekleri çok şey anlatmıyor mu? Biri eski cumhurbaşkanı, diğeri eski başbakan, sonuncusu ise eski ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı.

Cumhuriyet mitinglerine, 27 Nisan e-muhtırasına rağmen cumhurbaşkanı seçtirilen, ‘kardeşim Abdullah Gül’ün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun, bir dönemin prensi Ali Babacan’ın kendilerini o görevlere getiren Erdoğan’ı tasfiye etme planlarında CHP ile yarış halinde olmaları size her şeyi anlatmıyor mu?

Yeni ekonomi politikalarını doğru bulmuyordu! İstifa etti

Lütfi Elvan ve Lütfi Elvan gibileri o yüzden takdir ediyorum. Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı’ydı. Ancak uygulanan yeni ekonomi politikalarını doğru bulmuyordu. Bu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan’ın, “biraz sabır” demesine rağmen, çalışmaya devam etmek istemesine rağmen, tutarlılığını korumak, kendisine olan saygınlığını kaybetmemek için görevden affını istedi.

Siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim

Başbaşa görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey daha söyledi: ”Efendim, ben ayrıldıktan sonra kulağınıza farklı şeyler gelebilir. Ama şundan emin olun. Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim” dedi.

Erdoğan, Lütfi Elvan’ın istifasını kabul etti. Ama Lütfi Elvan bakanlıktan ayrılırken küçülmedi, tam aksine büyüdü. O nedenle şuraya gitmedi, buraya gitmedi yorumları boşuna. Ne Lütfi Elvan Erdoğan’dan ayrılır ne de Erdoğan Lütfi Elvan’ı bırakır.

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