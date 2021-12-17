Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayınlandı! Günlük asgari ücret 166.80 liraoldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL, brüt 5 bin 4 TL olmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararında "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını dün açıklamıştı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olmuştu. Asgari ücret artış oranı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmişti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Gerekçe’ kısmının da yer aldığı kararda, şu ifadeler kullanıldı:

1 günlük ücret açıklandı: 166.80 TL

■ 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarını 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

■ Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

■ İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak tespitine oy birliğiyle,

■ İş bu kararın 4857 sayılı kanunun 39’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Asgari ücretin gerekçesi...

■ Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

■ Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

■ Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirilmiştir.

■ İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüz altmış altı lira seksen kuruş olarak belirlemiştir.

■ Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.