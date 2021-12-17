BIST 2.356
DOLAR 16,08
EURO 18,22
ALTIN 935,31
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Türkiye mobil internet hızında 14'üncü

Türkiye mobil internet hızında 14'üncü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin mobil internet hızında 170 ülke arasında 14’üncü olduğunu söyledi.

Abone ol

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Mobil genişbanta yönelik Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 170 ülke için 2020 yılı GSMA tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre ülkemiz; altyapı bakımından 20’inci, içerik ve hizmetler bakımından 32’inci, mobil indirme hızında ise 14’üncü sırada" dedi.

"Türkiye mobil genişbantta 31,72 Mbps indirme hızı ile global sıralamada 55’inci sırada yer alıyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Sabit genişbantta 25,02 Mbps indirme hızına sahibiz. Son üç yılda sabit internetin kullanımı yaklaşık yüzde 216, mobil internet kullanımı ise yüzde 188 arttı. Son beş yıldaki toplam yatırım tutarı 54,5 milyar TL. 2020’deki yatırımların tutarı yüzde 30 arttı. Fiber abone sayısı 4,3 milyonu aştı ve bir yıldaki artış oranı yüzde 23’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de
Seçim hazırlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Seçim hazırlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa giriyor
Lütfi Elvan, Bakanlıktan istifa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?
Lütfi Elvan, Bakanlıktan istifa ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?
İlkokulda sapık öğretmen şoku! Sapıklıktan 25 yıl hapis cezası var ama öğretmenliğe devam etmiş
İlkokulda sapık öğretmen şoku! Sapıklıktan 25 yıl hapis cezası var ama öğretmenliğe devam etmiş
TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tartışma
TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tartışma
YPG/PKK terör örgütü Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
YPG/PKK terör örgütü Suriye'de 1,5 ayda en az 19 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
Türkiye 16 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 16 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'nin Afrika'yla ilişkilerinin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor
Türkiye'nin Afrika'yla ilişkilerinin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor
İstanbul Valiliği tarih vererek 12 ilçeyi kar yağışı için uyardı
İstanbul Valiliği tarih vererek 12 ilçeyi kar yağışı için uyardı
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu