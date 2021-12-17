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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini vurdu. BUDO iptal edilen seferlerini duyurdu.

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Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden 4'ü daha kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Deniz otobüslerinin saat 07.00 ve 08.30'daki seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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