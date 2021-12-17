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Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?

Salih Bademci kaç yaşında aslen nereli kiminle evli? Salih Bademci kimdir?

Son günlerde İlk ve Son dizisindeki oyunculuğu ile adından söz ettiren Salih Bademci özel hayatı ile de merak konusu oldu. 2015 yılında oyuncu İmer Özgün ile evli olan Salih Bademci'nin bir kızı var. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile ünlenen Salih Bademci aslen İzmirli ve 37 yaşında.

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Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı dizi İlk ve Son ile yeniden gündem olan ve oyunculuğu ile tam not alan Salih Bademci'nin özel hayatı merak konusu oldu. 37 yaşında olan Salih Bademci bir kız çocuk babası. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci aslen İzmirli. Peki Salih Bademci'nin eşi kimdir, Salih Bademci hangi dizilerde rol aldı?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Faith, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fikret karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.

İmer Özgün kimdir: 

İmer Özgün, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2005 yılında Fenerbahçe lisesini bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girmiştir. 

Dudaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri gibi popüler dizilerde rol aldı. Kanal D ekranında yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'de Beyaz Karanfil dizisinde yer aldı. İstanbullu Gelin dizisinde de boy göstermiştir.

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