Asgari ücrette vergi muafiyetinin bütçeye etkisi ne olacak?

Kaldırılan 403 TL’lik Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesinin devam etmeyeceği dikkate alındığında nette muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 320 TL olması bekleniyor. Bu rakam 14 milyona yakın ücretli çalışan için mevcut gelir vergisi dilimlerine göre ayda yaklaşık 4,5 milyar TL, 2022’nin tamamında da yaklaşık 54 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor.

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Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253, brüt 5 bin 4 TL’ye çıkarılırken, her yıl gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebi, tırmanan enflasyon koşullarında yüksek oranlı artış talebi karşısında bu yıl yerine getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücretin açıklanmasının ardından belirsizliği gidererek, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” açıklamasını yaptı.

Buna göre vergi muafiyeti sadece asgari ücretlileri değil önceki gün açıklanan 2021 Ekim sonu verisine göre yaklaşık 14 milyon 4A sigorta grubundaki ücretli çalışanı kapsayacak.

Muafiyetin bütçeye etkisi

Bloomberght'den Tahsin Akça'nın haberine göre kapsamın genişlemesiyle söz konusu muafiyetin bütçede gelir dengesi ve milli gelirdeki karşılığı merak konusu oldu.

Yüzde 50,4 artan asgari ücret içerisinde yüzde 15’lik gelir ve yüzde 0,75’lik damga vergisi devam etseydi 456 TL’lik gelir vergisi 685 TL’ye, 27,1 TL’lik damga vergisi kesintisi ise 38 TL’ye çıkacaktı. Yani toplamda iki vergi kesintisi yaklaşık 723 TL olacaktı.

Ancak kaldırılan 403 TL’lik Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesinin devam etmeyeceği dikkate alındığında nette muafiyetin bütçeye etkisinin kişi başına 320 TL olması bekleniyor.

Bu rakam 14 milyona yakın ücretli çalışan için mevcut gelir vergisi dilimlerine göre ayda yaklaşık 4,5 milyar TL, 2022’nin tamamında da yaklaşık 54 milyar liralık verginin tahsil edilmemesi anlamına geliyor.

Ekim ayında Meclis’e sunulan 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre gelecek yıl merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472,6 milyar lira, giderlerinin 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe açığının ise 278,4 milyar lira olması öngörüldü.

Buna göre asgari ücrete vergi muafiyeti 2022 için bütçe gelirlerinin yüzde 3.6’sına karşılık geliyor. 54 milyar TL’lik vergi muafiyeti Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 7 trilyon 880 milyar TL’lik 2022 milli gelirinin ise binde 7’sine karşılık geliyor.

AGİ için netlik bekleniyor

AGİ ödemesinin asgari ücretin üzerinde kazancı olanlar için aşan kısmı için devam edip etmeyeceği için yakında vergi muafiyeti için çıkarılacak yasayla netleşmesi bekleniyor.

Ayrıca vergi dilimde 12 aylık net asgari ücrete kadarki kısıma sıfır vergi planlandığından, ortaya çıkacak vergi kaybının sonraki gelir grupları için vergi dilimlerinde oranın yükseltilmesiyle belli ölçüde telafi edilmesi de söz konusu olabilir.

Bu da yasal düzenlemeyle birlikte ortaya çıkacak.