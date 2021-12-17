Kemal Kılıçdaroğlu sözünün eriyse bunu yapsın ya

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesini talep etmişti. Yani Kılıçdaroğlu'nun hesabına göre 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücretin bugünkü dolar kuruyla 6 bin 021 lira olması gerekiyordu.

Keşke öyle olsaydı!

Asgari Ücret Komisyonu'nun kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretlinin 4 bin 250 lira olduğunu açıkladıktan sonra, CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti ve memnuniyetsizliğini dile getirdi:

- Asgari ücret olarak verilen rakam, döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alınırsa düşük. Elbette belirlenen rakamı küçümsemiyoruz ancak fiyat artışları da göz önünde bulundurulmalı.

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yine kameraların karşısına geçti ve CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olduğunu ilan etti.

Güzel!

Güzel de...

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan asgari ücretin dolar kuruyla açıklanmasını istemeyi biliyor madem, neden CHP'li belediyelerde Türk Lirası ile artış yapıyor? Bugünkü dolar kuruyla asgari ücretin karşılığı az önce de ifade ettiğim gibi, 6 bin 021 lira iken, Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin çalışanlarına 287 doları reva görüyor.

Niye?

Samimi değil çünkü.

Dürüst değil çünkü.

Yiğitse, sözünün eriyse, iktidardan istediğini kendi yapsın ya...



