Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'e asgari ücret cevabı: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in asgari ücretin 5376 lira olmasını söylediğini hatırlatması üzerine cevap verdi. 'Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a' diyen Kılıçdaroğlu seçilince 5500 yapacaklarını duyurdu.

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Asgari ücretin 2022 yılı için 4250 olarak açıklanmasının ardırdan CHP'li belediyelerde asgari ücreti 4500 olarak duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu A Haber, daha önce asgari ücrete 5376 lira teklif etmesini hatırlatıp "Bu ne yaman çelişki?" diyerek hedefe aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün o haberi paylaşarak CHP'nin iktidara gelmesi halinde asgari ücreti 5 bin 500'e çıkaracaklarını duyurarak şunları söyledi:

"Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz."