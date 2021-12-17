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TESK Başkanı Bendevi Palandöken Milli Piyango bileti alacakları uyardı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Milli Piyango bileti alacakları uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “120 milyonluk büyük ikramiye bana çıkarsa diyen vatandaşlarımız biletlerini bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımızdan almalı” dedi.

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Döviz kurları ve istikrarsız fiyat artışları nedeniyle vatandaşın Milli Piyango’da umut bulduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yıllardır yeni yıl rutinlerinden biri olan Milli Piyango’ya bu sene özellikle istikrarsız fiyat artışları nedeniyle ekonomik zorluk çeken vatandaş, daha çok umut bağladı. Fakat 120 milyonluk büyük ikramiye bana çıkarsa diyen vatandaşlarımız biletlerini bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımızdan almalı” dedi.

“Milli Piyango umutlarınız korsanlar yüzünden suya düşmesin”

Vatandaşın Milli Piyango biletlerini kayıtlı esnaftan alması gerektiğinin önemine dikkati çeken Palandöken, “Geliri düşenin, yeni evlat sahibi olacakların, okul kazanacakların, çocuğunu evlendireceklerin, kısacası tüm vatandaşın umut kapısı olan Milli Piyango'da büyük ikramiye bu yıl 120 milyon TL. Herkesin iştahını kabartan bu rakam ve biletlere olan yoğun ilgi maalesef sahtekarların da iştahını kabartıyor. Korsan diye tabir ettiğimiz sahte bilet basan ve satanlara karşı vatandaşımız dikkatli olmalı. Korsan biletlere ikramiye isabet etmez. Etse de alan kişi parayı alamaz. Bu nedenle esnaf odasına kayıtlı ve bayilik ruhsatı olan esnafımızdan alınan biletlerde kaşe, damga gibi belirleyici özelliklere dikkat edilmeli” diye konuştu.

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