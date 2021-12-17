Ürün etiketleri dolara çevrilmeye başladı! Yasağı takan yok

Dövizdeki yükseliş üzerine online satış sitelerindeki toptan perakende bazı gıdadan tekstile pek çok üründe fiyat etiketleri dövize çevrildi. Ancak Fiyat Etiket Yönetmeliğine göre Türk lirası dışında bir para biriminde etiket kullanmak yasak.

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Dövizdeki dalgalanma yüzünden sattıkları malı tekrar yerine koyamayan, hammaddeleri dolar üzerinden ithal edilen tekstil ve makine sektörüyle birlikte, gıda toptancıları da zarar etmemek için etiketlerini dolar ve euroya çevirdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, birçok firmanın internet ortamındaki satış sitelerinde ise fiyatlar kaldırıldı. “Güncelleniyor” yazılırken, talep anına göre fiyat verilmeye başlandı.

Helva da var ayakkabı da

Aydın'da Yılmaz Yapı Market elektrikli iş makinelerinin etiketlerini ithal edilen ülkenin para cinsine göre avro veya dolar olarak düzenledi.

Yerli üretim yapan Metin Helva, toptan fiyatlarını avro olarak belirlerken, Merter toptancılarının internet sayfasında Başakşehir'deki bir ayakkabı firması da fiyatlarını dolar olarak ilan etti.

Toptan buğday ve un satışı yapan Saf Ekmek ise bir çok toptancının yaptığı gibi internet sayfasındaki fiyatlarını sıfırladı, “Dikkat! Güncelleniyor” yazdı.

Etiket yönetmeliğine aykırı

Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne göre etiketlerde Türk Lirası dışında para birimi kullanılması yasak. 2018 yılında güncellenen yönetmeliğin 9. maddesinde “Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası', ‘TL' veya ‘ ' simgesi şeklinde yazılması zorunludur” ifadeleri yer alıyor.