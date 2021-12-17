Vahşet! Dondurucuda yeni doğmuş bebek bulundu

İNGİLTERE'de 23 yaşındaki bir adam, komşusunun dondurucusunda yeni doğmuş bir bebek buldu. Talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili 17 yaşında bir genç kız ile 45 yaşında bir kadın tutuklandı. Bölge halkı yaşananlar karşısında dehşete düştü.

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23 yaşındaki Darnell Jackson, dün akşam saatlerinde ortağından korkunç bir telefon aldı. Ortağı, Darnell'in karşı komşusunun evinde ölü bir bebek gördüğünü söyledi.

Her ne kadar ona inanmak istemese de evi kontrole giden Jackson, ikinci oturma odasında bulunan dondurucunun önünde bir boş bir çanta buldu. Çantanın boş olmasından şüphelenen adam, dondurucuyu açtığında korkunç gerçekle karşılaştı. Jackson, donmuş halde bulunan bir yeni doğan bebek buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Verilen ifadeler üzerine 17 yaşındaki bir kız ile 45 yaşındaki bir kadın tutuklandı.