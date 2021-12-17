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Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu! Aralarında Cumhurbaşkanı danışmanı da var

Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu! Aralarında Cumhurbaşkanı danışmanı da var

Hâkimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi. Listede aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş da var. Danıştay'a seçilen 3 yeni üye arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz tatil yapmakla suçlanan makeme başkanı da var...

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HSK, Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyelerini seçti. Yargıtay'a 11 üye seçilirken listede Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş da var. Danıştay'a 3 yeni üye seçilirken, listede organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığını iddia ettiği  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu da bulunuyor.HaberTürk ‘ten Fevzi Çakır’ın haberine göre Danıştay ve Yargıtay'a yeni seçilen üyelerin isimleri şöyle:

Yargıtay'a üye seçilen 11 isim

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

Danıştay'a üye seçilen 3 isim

-Yunus Emre SILAY/Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı
-İsmail Hakkı SAYIN/ Ankara İstinaf Daire Başkanı
-Esat TOKLU/Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

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