BIST 2.406
DOLAR 16,87
EURO 19,12
ALTIN 979,29
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Avrupa Birliği 30 yılın en tehlikeli durumu dedi ve işgale karşı uyardı

Avrupa Birliği 30 yılın en tehlikeli durumu dedi ve işgale karşı uyardı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin bu yılki son toplantısında liderler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD ile birlikte hareket ederek Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Abone ol

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin son toplantısının ardından bildirge yayınladı. AB liderleri, dünkü zirvede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacakları konusunda anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri, işgal durumunda ABD ve İngiltere ile birlikte hareket edeceklerini, ancak Moskova’ya da daha fazla diplomasi çağrısında bulunacaklarını kaydetti. Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere büyük sonuçları ve ciddi maliyeti olacaktır" denildi.

Liderler ayrıca, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya ile 2014-2015 barış anlaşmalarına atıfta bulunarak, AB'nin Minsk Anlaşmaları'nın tam olarak uygulanmasının sağlanmasında diplomatik çabaları teşvik ettiğini ve Normandiya formatını desteklediğini belirtti.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'daki Kırım yarımadasını ilhak etmesi nedeniyle ekonomik yaptırıma maruz kalıştı.

Washington yönetimi, Rusya'nın muhtemel bir işgal için Ukrayna sınırlarına 100 binden fazla asker yığdığını belirtirken Moskova, birliklerini kendi toprakları etrafında hareket ettirme hakkına sahip olduğunu söyleyerek işgal planı iddialarını reddediyor.

“Muhtemelen son 30 yılın en tehlikeli durumuyla karşı karşıyayız”

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef Rus askeri güçlerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığını, takviyenin sürdüğünü görüyoruz ve muhtemelen son 30 yılın en tehlikeli durumuyla karşı karşıyayız. Sadece Ukrayna'dan değil, NATO'nun doğu kanadından, Baltık bölgesinden de bahsediyorum" demişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Haziran ayından bu yana Rusya’ya farklı yaptırım seçenekleri üzerinde çalışıldığını ve ABD ile koordinasyonun devam ettiğini belirterek Moskova ile iyi ilişkiler de istediklerini kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyet direksiyon sınavlarında 2022 yılında devrim gibi değişiklik! Her şey zorlaşacak
Ehliyet direksiyon sınavlarında 2022 yılında devrim gibi değişiklik! Her şey zorlaşacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi!
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi!
İstanbul'da PKK yapılanmasına operasyon 26 kişi yakalandı
İstanbul'da PKK yapılanmasına operasyon 26 kişi yakalandı
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayıp eşinin sevgilisini öldürdü
Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayıp eşinin sevgilisini öldürdü
ABD'de bir mühendis gizli savunma bilgilerini Rusya'ya sızdırmaya çalışmaktan tutuklandı
ABD'de bir mühendis gizli savunma bilgilerini Rusya'ya sızdırmaya çalışmaktan tutuklandı
Dışişleri Bakanlığından AB’ye sert tepki! Stratejik körlük eleştirisi
Dışişleri Bakanlığından AB’ye sert tepki! Stratejik körlük eleştirisi
Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu! Aralarında Cumhurbaşkanı danışmanı da var
Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu! Aralarında Cumhurbaşkanı danışmanı da var
Doların freni patladı! Dolar 17 liraya yürüyor! Dolar neden yükseliyor almalı mı satmalı mı?
Doların freni patladı! Dolar 17 liraya yürüyor! Dolar neden yükseliyor almalı mı satmalı mı?