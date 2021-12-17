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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.

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Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye'nin fikstürü belli oldu.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:

4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya
22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

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