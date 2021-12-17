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CHP'li Ahmet Akın: Yeni asgari ücret henüz cebe girmeden erimeye başlamıştır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Ahmet Akın: Yeni asgari ücret henüz cebe girmeden erimeye başlamıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni belirlenen asgari ücretin satın alma gücünün bir önceki asgari ücrete göre çok düşük olduğunu belirterek, "Yeni asgari ücret, her gün zamlanan fiyatlar karşısında henüz cebe girmeden erimeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'li Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türk lirasındaki değer kaybının AK Parti iktidarının özellikle son 3 yılda aldığı yanlış kararlar sonucu olduğunu savundu.

Yeni belirlenen asgari ücretin satın alma gücünün bir önceki asgari ücrete göre çok düşük olduğuna işaret eden Akın, "Yeni asgari ücret, her gün zamlanan fiyatlar karşısında henüz cebe girmeden erimeye başlamıştır.

Hayat pahalılığı ve zam gerçeği ortadayken, asgari ücretin satın alma gücünü karşılaştırmak için tek başına akaryakıt fiyatlarına bakmak bile yeterli olacaktır." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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