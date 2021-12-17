AGİ tüm çalışanlar için mi kaldırıldı? Asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler
2022 yılında uygulanacak asgari ücret belli olmasının ardından AGİ ile ilgili tartışmalar da gündeme oturdu. Asgari ücret alanlar için AGİ kaldırılırken, daha üst gelir gruplarının alıp almayacağı ise merak konusu. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, merak edilen soruları yanıtladı.
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2022'de uygulanacak asgari ücret, 4 bin 253 TL olarak belirlendi ve damga vergisi ile gelir vergisi kaldırıldı.
Asgari ücret alanlar için AGİ kaldırılırken, daha üst gelir gruplarının alıp almayacağı ise merak konusu oldu. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'a NTV canlı yayınında milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara yanıt verdi:
- Asgari ücret artışı net ve brüt ne kadar oldu?
"Nominal olarak yüzde 50,5'lik düzey oldukça iyi bir rakam."
- Asgari ücretli kişinin evli ve çocuklu olması halinde rakam değişir mi?
"Dün asgari ücret açıklaması sonrası canlı yayındayken o esnada vergi dışı bırakıldı denilince benim aklıma hemen AGİ de kalmayacaktır diye geldi ve o an söyledim. Sosyal medyada baktım herkes asgari ücret hesabı yapıyor. Bu doğru değil. Tüm çalışanların etkilendiği bir yeni durum ortaya çıktı. Asgari ücretin üzerinde de alsanız asgari ücrete kadar olan kısım vergilendirilmeyecek.