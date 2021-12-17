AGİ tüm çalışanlar için mi kaldırıldı? Asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler

- Asgari ücretli kişinin evli ve çocuklu olması halinde rakam değişir mi?

"Dün asgari ücret açıklaması sonrası canlı yayındayken o esnada vergi dışı bırakıldı denilince benim aklıma hemen AGİ de kalmayacaktır diye geldi ve o an söyledim. Sosyal medyada baktım herkes asgari ücret hesabı yapıyor. Bu doğru değil. Tüm çalışanların etkilendiği bir yeni durum ortaya çıktı. Asgari ücretin üzerinde de alsanız asgari ücrete kadar olan kısım vergilendirilmeyecek.