Evde beslenen hayvan sayısına sınırlama geliyor! İnfial yaratır diye tepki yağdı

HAYKURDER'in ulaştığı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği taslak metninde evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Yönetmelikte, site ve apartmanlarda 3 köpek veya 5 kedi sınırlaması yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise söz konusu maddenin çıkarılacağını belirtti.

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Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) değişiklik içeren yasanın meclisten geçerek yürürlüğe girmesinin ardından bakanlık yasanın uygulama yönetmeliklerini hazırlamaya başladı.

Hazırlıkları devam eden yönetmeliğin 48 maddelik taslağına ise Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ulaştı ve metnin tamamını yayınladı.

Taslakta daha önce tartışmalara sebep olan evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlık hazırladığı uygulama yönetmeliği taslağının 12. Maddesi e bendinde site ve apartmanlarda 3 köpek veya 5 kedi şeklinde sınırlama getiriyor.

Söz konusu metinde yasa hazırlık süreçlerinde tartışmalara konu olan mobil kısırlaştırma ünitelerine ilişkin bir düzenleme de yer alıyor.

Kanun düzenlemesinden önce bazı klinikler belediyelere mobil olarak kısırlaştırma hizmeti veriyor ve kısırlaştırdıkları hayvanların testis sayısına göre belediyelerden ücret alıyorlardı. Fakat hayvanların narkozdan çıkmadan ve dikişleri iyileşmeden sokağa salındığı, bu nedenle bir çok hayvanın hayatını kaybettiği belirtiliyordu.

'Bu taslak bu şekli ile düzeltilmeden yayınlanırsa infial yaratır'

Bianet'e konuşan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı açıklamasında şunları söyledi:

“Taslak metinde 20. Madde ve devamında genişçe yer bulan geçici kısırlaştırma üniteleri düzenlemesi var. Ne demek geçici kısırlaştırma ünitesi? Mobil kısırlaştırmayı yasaklayacaktık. Tekerleklisi mobil olan bu ünitelerin, tekerleksizini dizayn edince sorun çözülmüş mü olacak? Niyet hiç de iyi görünmüyor."

Paçalı açıklamasının devamında hayvan sayısının kısıtlanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

“Yasanın hazırlık süreçlerinde en çok tartışma yaratan konulardan biri de evdeki hayvan sayısına kısıtlama getirilmek istenmesi üzerine olmuştu. Kamuoyundaki tepkiler üzerine Özlem Zengin sayı sınırlamasının söz konusu olamayacağını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki hükümet bu sözünü de tutmayacak, kamuoyunu kandıracak gibi görünüyor.

“Yönetmelik taslağında açıkça sayı sınırlamasına ilişkin düzenleme var. Ve üstelik evde üretime izin veren, üretimi kollayan bir düzenleme. Üretime, üreticiye her kolaylığı sağlarken hayvanlara yardımcı olmak için zor şartlarda kapılarını onlara açan, imkansızlıktan imkan yaratıp iki hayvana daha yuva olmaya çalışan iyi niyetli insanlara düşmanca düzenlemeler yapan bir bakanlık oldu iyice Tarım ve Orman Bakanlığı.

“Bu taslak bu şekli ile düzeltilmeden yayınlanırsa infial yaratır. Hiç kimse evindeki hayvanı bunların canı öyle istedi diye güle oynaya elleriyle teslim edeceğini sanmasınlar.

“Amaçları kriz üretmekse bilsinler ki asla hiçbir hayvan sever sırf yönetmelikle sayı sınırlaması getiriliyor diye hayvanını ölüme terk etmeyecek, elleriyle bunlara teslim etmeyecek. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu kadarı da fazla artık.”

Tarım ve Orman Bakanlığı: Düzenleme taslaktan çıkartılacak

HAYKUDER'in daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yönetmelik çalışmasının başında bulunan daire başkanı ile görüşme gerçekleştirildiği ve söz konusu taslağın tekrar düzenlemeden geçeceğinin bildirildiği aktarıldı.

Görüşmede, "Geçici Kısırlaştırma Ünitesi" ile ilgili düzenlemenin kesinlikle mobil kısırlaştırma modelinde olmayacağının belirtildiği ifade edildi.

HAYKUDER, görüşmeyi şöyle aktardı:

Geçici üniteler şart ve standartlarının da mobilde yaşanan sorunlarla karşılaşılmaması için titizlikle şekillendirildiği ifade edildi. Ayrıca taslağa "daha önce ruhsatlandırılan mobil kısırlaştırma birimlerinin ruhsatlarının iptal edileceği"ne dair hüküm ekledikleri belirtildi.

Taslakta 12/1-e'de yer alan evdeki hayvan sayı sınırına dair düzenlemeye ilişkin de "Tüm öneriler taslağa yazılıyor ancak bu taslak böyle sonuçlanacak demek değil. Taslaktaki o düzenleme taslaktan çıkartılacak. Böyle bir sınırlama kesinlikle taslağın son şeklinde olmayacak" denildi.

Özellikle evdeki sayı sınırlamasına dair elimizdeki taslak metnin güncellenerek geliştirilmeye devam ettiği ve yönetmeliğin Şubat sonu gibi çıkmasının planlandığını ifade ediyorlar. Bu süreçte çalışmaların tüm aşamalarında irtibatlı olacağız. Sürecin takipçisiyiz."