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Karaman'da belediye işçisi kayıplara karıştı! 3 gündür haber alınamıyor

Karaman'da belediye işçisi kayıplara karıştı! 3 gündür haber alınamıyor

KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde aniden ortadan kaybolan belediye işçisinden 3 gündür haber alınamıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Ermenek Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Erhan Deniz, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Geçtiğimiz Çarşamba gününden buyana Deniz’den haber alamayan ailesi ise polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Erhan Deniz’i için AFAD, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye çalışanlarının katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Erhan Deniz’in en son görüldüğü ilçenin Bağ Arası mevkiine yoğunlaştırıldı.

Ermenek Belediyesi kayıp olan işçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada; “Belediyemiz temizlik işlerinde çalışmakta olan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Erhan Deniz’i belediyemiz ekiplerince arama çalışmaları an itibariyle halen devam edilmektedir. Arama çalışmalarına bütün belediye birimlerimizin dahil olduğundan ilçemiz genelinde temizlik hizmetleri ve benzeri çalışmalarda yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileyerek Erhan kardeşimizi görenlerin belediye Zabıta Amirliği veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri önemle rica olunur" denildi.

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