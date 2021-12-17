Kocaeli'de ilişki yaşadığı kadının boğazını kesip canına kıydı! Meğer 6 yıl önce...
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün ölü bulunan temizlik işçisinin ölümüne ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar içinde yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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