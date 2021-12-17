Merkez Bankası'ndan dövize beşinci kez müdahale! Tarihi zirve 17'yi görmüştü

Gün içinde tarihi zirve 17 lirayı aşan dolar kuruna Merkez Bankası doğrudan müdahale etti. Öğle saatlerinde 17,24'ü görerek en yüksek seviyesine ulaşan dolar, Merkez Bankası müdahalesi sonrasında 16.30 lira seviyelerine çekildi. Merkez Bankası ilk dört müdahalesinde 4 milyar dolar satmıştı...

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Merkez Bankası (TCMB) bugün bir kez daha dolar satarak kurlara müdahale etti. Dolar/TL’nin 17,14 ile rekor kırmasının ardından müdahale geldi ve kur 16,50 seviyelerine geriledi. 19,43’ü gören euro/TL’de de TCMB müdahalesi sonrasında 18,70 seviyelerine gerileme oldu.

Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. TCMB, aralık ayında şu ana kadar 4 günde toplamda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık rezerv satarak kurlara müdahale etti ancak kur artışını durduramadı.

Saat 14:20 itibariyle piyasalar: Dolar tekrar yükselişe geçti ve 6.55 liranın üzerine çıktı. Euro ise 18.73 liranın üzerinde...

Saat 14:00 itibariyle piyasada son durum: 17.14 lira seviyesini gören dolar, Merkez'in müdahalesi sonrası 16.30 lira seviyelerine geriledi. 19.43 lirayı gören euro da 18.46 lira seviyesine çekildi.

Merkez 4 ayda 500 baz puan faiz indirdi

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 47, sene başından beri yüzde 53'ün üzerinde değer yitirdi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.

Merkez ilk 4 müdahalede 4 milyar dolar harcadı

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.