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Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de ofis bastı önce dövdüler sonra ofisi ateşe verdiler

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de ofis bastı önce dövdüler sonra ofisi ateşe verdiler

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) ofisini basarak ateşe verdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Derbasiye'de ENKS'ye bağlı yerel meclisin ofisini bastı.

Ofisteki bazı ENKS üyelerini darbeden teröristler, ofisi de ateşe vererek tahrip etti.

Muhalif Kürt grup ENKS, 25 Kasım'da, Haseke ilinde 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçıran terör örgütü YPG/PKK'yı kınamıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül'de de Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.

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