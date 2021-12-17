Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek yasaklandı!

Kuzey Kore'den yine ilginç ve şoke edici bir haber geldi. Ülkede eski lider Kim Jong İl'i anma etkinlikleri kapsamında 11 gün gülmek yasaklandı

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Dünyanın en sıradışı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong Un bir türlü manşetlerden düşmüyor. Doğu Asya ülkesi resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kapalı yaşamı ve sıradışı lideri nedeniyle sık sık haber oluyor. Bu kez de Kim Jong'un ülkesinde gülmek ve eğlenmek yasaklandı.

Radyolardan anonslar geçildi. Ülkeyi ziyaret edenlerin fotoğraf çekmesi için bile ciddi bir bürokrasi gerektiren Kuzey Kore, 'Dünyanın kapalı kutusu' kavramıyla tanımlanıyor. Son olarak Kim Jong Un'un babası olan ve 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinliklerinin başladığı duyuruldu.

94'ten 2011'e kadar yönetti

Kim Jong-il, 1994'ten 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti.

Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.

Alkol almayın ve gülmeyin

Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.

Alışveriş de yasak

İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Üzgün görünmeyen vatandaşlar polis takibinde

Güney Hwanghae eyaletinin güneybatısındaki bir başka kaynak, ilginç bir bilgi daha verdi.

Polis memurlarına "yas dönemine uygun şekilde üzgün görünmeyen" insanları izlemelerinin emredildiğini söyledi.

Bu yıla özel 11 gün yas

Kim Jong-il, ülkeyi 17 yıl boyunca yönettikten sonra 17 Aralık 2011'de 69 yaşında kalp krizinden öldü.

Kim Jong-il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gündü.