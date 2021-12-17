Tesla iki müşterisine dava açtı O sözleri affetmedi

Tesla, araçlarının güvenliği ve kalitesinden şikayet eden iki kişiyi şirkete iftira atmakla suçladı. Tesla yetkilileri söylentilerin şirketin itibarını temelsiz bir şekilde zedelediğini öne sürdü.

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Tesla'nın dava açtığı müşterilerinden biri olan Model S kullanıcısı Han Chao, şirketin kendisine büyük bir onarım geçiren kullanılmış bir arabayı kendisine sattığını belirterek Tesla'yı dolandırıcılık ile suçladı.

Han, Çin sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşımında Tesla'yı "holigan şirketi" olarak tanımladı.

Şirket, bu paylaşım nedeniyle doğrulanmamış, temelsiz ve karalayıcı sözler iddiasıyla Han'a dava açtı. Tesla, iddiaları nedeniyle Çinli müşterisinden 12 milyon 416 bin Türk Lirası talep ediyor.

Model 3'ün üstüne atlayarak protesto eden Yazhou da dava edildi

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın dava açtığı diğer bir isim ise yine Çinli bir müşterisi Zhang Yazhou.

Yazhou Şanghay Otomobil Fuarı'nda Tesla'nın Model 3 sedanının hatalı fren sistemi olduğunu iddia ederek protesto etmişti.

Şirket Zhang'dan da 12 milyon 619 bin Türk Lirası tazminat talep ediyor.

Şirket sosyal medya üzerinden karalanması nedeniyle de özür dilenmesini ve gönderilerin silinmesini istiyor.

Çin'de Tesla marka arabalar hakkında frenlerin düzgün çalışmadığına yönelik şikayetler yaygınlaşırken, Tesla bu iddiaları reddediyor.