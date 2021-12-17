'Tarihi geçmiş Biontech aşıları yapılıyor' dendi ortalık karıştı! Gerçek ortaya çıktı: Meğer...

Biontech aşılarında üçüncü doz uygulaması 3 aya düşürüldü. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş randevu alarak aşı uygulama merkezlerinin yolunu tuttu. Ancak bazı birimlerde uygulanan aşıların üzerindeki etikette yer alan tarihin geçmiş olması tartışma ve kaygıları beraberinde getirdi. Sosyal medyayı karıştıran iddialarla ilgili Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan ve TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten'den açıklama geldi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tedavisinde kullanılan ilaç ve aşılarla ilgili yeni bir konu gündeme geldi. Son kullanma tarihi geçtiği iddia edilen Favipiravir ilacı ve Çince yazılı Biotench aşıların ardından şimdi de Covid-19 aşısında son kullanma tarihi krizi yaşanıyor. Koronavirüs aşısı için 3.dozu yaptırmaya giden vatandaşlar, son kullanma tarihi geçmiş aşıları görünce sağlıkları zor durumda bıraktı.



Müzisyen Aytekin Ataş: Güvenemedik ve formlarımızı iptal edip ayrıldık

16 Aralık tarihinde eşiyle beraber özel bir hastaneye aşı olmaya gittiklerini belirten müzisyen Aytekin Ataş,, "Hastaneye gittiğimizde bize verilen formu imzaladıktan sonra sırada bekleyen bir hanımefendinin hemşireyle son kullanma tarihi üzerine konuştuğunu duyduk. Aşının flakonuna bakmak istedik. Sağolsun hemşire gösterdi ve SKT’nin 9 Aralık'ta geçtiğini gördük. Kontrol etmek için gidip başka flakonlara da baktı. Onlarda da durum aynıydı. Bekleyenlerden bazıları “üzerinden çok zaman geçmemiş” diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz güvenemedik ve formlarımızı iptal edip ayrıldık" dedi.







"Tarihi geçmiş aşıların imha edildiğini okuduk"

Yaşanan bu durumu Twitter hesabından paylaştıktan sonra bazı kullanıcıların yurtdışında bazı üniversitelerin ve Pfizer'in SKT uzatmasıyla ilgili yazılarını paylaştıklarını söyleyen Ataş, "O yazılarda da saklama koşullarına bağlı olarak uzatmanın mümkün olmadığı bazı istisnalar vardı ve bazı ülkelerde tarihi geçmiş aşıların imha edildiğini okuduk. Madem eldeki aşı stokunda SKT’si geçmek üzere olan aşılar vardı, keşke hatırlatma dozunu erkene alma kararı 2-3 hafta önce verilseydi de bu belirsizlik yaşanmasaydı. Net bir cevap alıp güvendiğimiz bilim insanları tarafından da teyit edilince gidip hatırlatma dozunu yaptırmak istiyoruz" diye konuştu.







"Sağlık personeli yılmış durumda"

Sosyal medya kullanıcıları ise koronavirüs için 3. doz aşı olmaya gittiklerinde yaşananları "3. doz aşı randevu açıp son kullanma tarihi geçmiş aşı vurmak nedir? Randevumu iptal edeceğim. Bu duruma açıklık getirmenizi bekliyoruz", Aşı randevusu aldım ama tarihi geçmiş aşı yapılıyor.. Bilimsel bir cevap yok, sadece Bakanlık "Sorun yok" diye yazı yollamış.. Sağlık personeli yılmış durumda, "Fotoğrafı çekin de rezaleti herkes görsün" diyorlar!!" diyerek anlattı.







Hazal Kaya'dan tepki: Şişeyi görmek istemesem aşı olacaktık

Öte yandan ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan da tarihi geçmiş Biontech aşısıyla ilgili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 11 Aralık tarihli Biontech aşısını paylaşan Kaya "Sosyal medya takip etmenin faydaları... 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman?" ifadelerini kullandı.

Çince etiketlerle ilgili açıklama Çince etiket tartışmalarına ilişkin Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir. Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye’de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır." denilmişti.

Son kullanma tarihi geçmedi, üretici firma tarihi güncelledi

Koronavirüs 3. dozuyla ilgili kafa karıştıran bu konuya ilişkin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden gelen açıklamayı paylaşan Şenol, "Aşıların Raf Ömrüne dair üretici Firma tarafından yapılan ve onaylı güncelleme. Tedirgin olmayın" ifadelerini kullandı.

İşte Esin Davutoğlu Şenol'un paylaştığı açıklama:





Türk Tabipleri Birliği: Aşılar güvenilir ve koruyucu

TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten ise, bağımsız araştırma sonuçları doğrultusunda aşıların raf ömrünün uzatıldığını ve tarihi geçmiş görünen aşıların güvenilir ve koruyucu olduğunu söyledi. Bakanlığın konuyla bilgilendirme yapmamasının halktaki kaygıları artırdığına dikkat çeken Ökten, “Bu aşılar uygulama birimlerine gönderilmeden tarihlerini düzenlemeli ve konuyla ilgili de kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendirmeliydi” dedi. Bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle spekülasyon oluştuğunu vurgulayan Ökten, “Bu durum aşı karşıtlarının da argümanlarını kuvvetlendiriyor” uyarısında bulundu.