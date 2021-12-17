Turist olarak geldi bu işe başladı! Isparta'da bir ilki yaptı: Korkmasın, başvuru yapsınlar

Kırgızistan'dan 18 yıl önce turist olarak Antalya'ya gelen Leyla Aydın, Türkiye'yi çok sevdiği için yerleşme kararı aldı. Mücevher sektöründe çalışmaya başlayan Aydın, bir süre sonra meslektaşı İsmail Aydın ile evlendi.