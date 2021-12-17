Turist olarak geldi bu işe başladı! Isparta'da bir ilki yaptı: Korkmasın, başvuru yapsınlar
KIRGIZİSTAN'dan 18 yıl önce turist olarak geldiği Antalya'da çalışmaya başlayan 37 yaşındaki Leyla Aydın devlet desteğiyle başladığı yeni işinde ihracat yapmaya hazırlanıyor.
Kırgızistan'dan 18 yıl önce turist olarak Antalya'ya gelen Leyla Aydın, Türkiye'yi çok sevdiği için yerleşme kararı aldı. Mücevher sektöründe çalışmaya başlayan Aydın, bir süre sonra meslektaşı İsmail Aydın ile evlendi.
Koronavirüs döneminde işini bırakan Aydın, kendi işini kurmaya karar verdi. Çiçek sevgisinden dolayı tarım sektörüne yönelen Aydın, TKDK'ya başvurdu.
Aydın, ağustos ayında Isparta'nın Atabey ilçesinde devlet desteğiyle kesme gül serası kurdu. 7 bin 500 metrekarede kurulu gül serasında 9 çeşit gül, yetiştirmeye başladı.
Yarısı kırmızı, kalan kısmında ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolce vita ve krem renkli gül yetiştiren Aydın, mart- nisan gibi ilk hasadı yapacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.