Coca-Cola İçecek, su güvenliği skorunu B'den A-'ye yükseltti

Coca-Cola İçecek (CCI), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project CDP) kapsamında 2020'de "B" olan su güvenliği skorunu "A-"ye yükseltti

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'İklim Değişikliği Programı'nda ise geçen seneki 'B' skorunu koruyan CCI, hem dünya hem de global sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Coca-Cola İçecek İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CDP raporlamasının risk yönetimi ve şeffaflık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

11 ülkede, 10 bin çalışanla, 430 milyon tüketiciye hizmet verdiklerini ifade eden Başarır, şunları kaydetti:



'Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğinin, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki toplumların ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda suyun geri kazandırılması ve karbon salınımının önlenmesine yönelik projeler ve süreç iyileştirmeleriyle çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda önde gelen platformlardan biri olan CDP tarafından su güvenliği kategorisinde 'A-' ile derecelendirilerek sektörümüzde öne çıkmaktan ve iklim değişikliği programında 'B' ile derecelendirmekten mutluluk duyuyoruz.'