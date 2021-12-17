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Benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam! Benzin 69 kuruş motorin 1 lira 14 kuruş zamlandı

Benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam! Benzin 69 kuruş motorin 1 lira 14 kuruş zamlandı

18 Aralık 2021 tarihi itibariyle benzine 69 kuruş motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi. Kallavi zamlar ile benzinin litresi İstanbul'da 11 lira 61 kuruş oldu. Motorinin litre fiyatı ise 11 lira 47 kuruşa yükseldi. LPG zammı da 70 kuruş oldu.

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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Motorin zammı 1 lira 14 kuruş
Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG zammı 70 kuruş
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek. 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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