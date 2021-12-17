Emekli olmak isteyenler elinizi çabuk tutun! Kritik uyarı: Son 15 gün

Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, askerlik borçlanmasında 7 ile 9 bin lira, doğum borçlanmasında 11 ile 33 bin lira, yurt dışı borçlanmasında 77 bin liradan fazla, BAĞ-KUR ihya borçlanmasında ise 118 bin liralık farktan etkilenmemek için 2021 yılının son günlerinin fırsat niteliğinde olduğuna dikkat çekti.