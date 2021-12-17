Emekli olmak isteyenler elinizi çabuk tutun! Kritik uyarı: Son 15 gün
Emekli olmak isteyenler için flaş bir uyarı geldi. Asgari ücrete bağlı kalemlerdeki artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, “mevcut düzeylerde borçlanma için 15 gün kaldığı” uyarısı yaptı.
Asgari Ücret Komisyonu kararının ardından yapılan açıklamaya göre, net asgari ücret 2022 yılı için 2,825.90 liradan yüzde 50 artışla 4,253.40 liraya, vergi istisnası getirilen brüt asgari ücret de 3,577.50 liradan yüzde 40 artışla 5,004.00 liraya yükseldi.
Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, askerlik borçlanmasında 7 ile 9 bin lira, doğum borçlanmasında 11 ile 33 bin lira, yurt dışı borçlanmasında 77 bin liradan fazla, BAĞ-KUR ihya borçlanmasında ise 118 bin liralık farktan etkilenmemek için 2021 yılının son günlerinin fırsat niteliğinde olduğuna dikkat çekti.
Konuyla ilgili DHA’nın sorularını yanıtlayan Duman, “Tüm SGK borçlanmaları asgari ücretin brüt tutarına göre belirlendiği için, 2022 yılı itibariyle borçlanmalara da yüzde 40 oranında zam gelmiş oldu” dedi.
Türkiye’de emekli olabilmek için zorunlu çalışma ve prim gününün doldurulması gerektiğine işaret eden Duman, “Prim günü eksik olanlar yurtdışı, askerlik, doğum ve BAĞ-KUR ihya borçlanması gibi borçlanmalarla prim gününü tamamlayarak emekli olabiliyor. Borçlanma yaparak emekli olacaklar 2022 yılına 15 gün kaldığı şu günlerde borçlanma tutarlarındaki değişiklikten etkilenmeden 2021 yılı asgari ücretiyle borçlanma yaparak emekli olma olanağı bulabilecek” diye uyardı.