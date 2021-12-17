Konya'da boş arazide kanlar içinde bulundu: Arkadaşını öldürmeden önce...

KONYA'da dün boş arazide tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunan kişinin Mehmet Ali Güçlü (36) olduğu belirlendi. Güçlü'yü kahvehanede oyun oynadıktan sonra birlikte boş araziye gelip içki içtikleri arkadaşı Sefa G.'nin (36) öldürdüğü ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi kent merkezi çıkışındaki Dokuzun Beli mevkisinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çoban, yerde kanlar içinde yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü saptadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Mehmet Ali Güçlü olduğunu saptadı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bölgede görülen şüpheli bir aracın öldürülen Güçlü'nün eniştesine ait olduğunu tespit etti. Otomobil, Güçlü'nün eniştesinin evinin önünde park halinde bulundu.







Saklandığı evde yakalandı

Eniştesi de aracı kayınbiraderi Güçlü ile birlikte kullandıklarını ve onda olduğunu söyledi. Bu kez evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobili Güçlü'nün arkadaşı Sefa G.'nin park ettiğini saptadı. Aracına bıraktıktan sonra bir araç kiralayan Sefa G., olay yerinin yakınındaki Bosna Hersek Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı.







"Kahvehaneye gidip oyun oynadık, çay içtik"

Gözaltına alınan Sefa G., suçunu itiraf etti. Cinayetten önce kahvehanede oyun oynadıklarını belirten Sefa G.’nin, ''Mehmet Ali Güçlü arkadaşım olur. Benim, ondan alacağım vardı. Onu konuşmak için buluştuk. Bir kahvehaneye gidip oyun oynadık, çay içtik. Sonra Dokuzun Beli mevkisine gidip içki içtik. Orada alacağımı istedim. Aramızda tartışma çıktı ve kavga ettik. Daha sonra tabancayı çıkarıp ateş ettim. Benden şüphelenmemeleri için de olay yerine gittiğimiz otomobili, Güçlü'nün eniştesinin evine park edip oradan ayrıldım'' dediği belirtildi.







"Öldüğünü anlayınca, başka bir arkadaşımın evine gittim"

Sefa G.'nin ifadesinde ayrıca, ''Kiraladığım otomobille olay yerine geldim. Mehmet Ali'nin ölüp, ölmediğini kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki başka bir arkadaşımın evine gittim. Aradan zaman geçtikten sonra benim öldürdüğümü bilen var mı, diye ortak arkadaşlarımızı arayıp, Mehmet Ali'nin öldüğünü duyduğumu belirterek kimin öldürdüğünü sordum. Kimse de bir şey bilmiyordu. Evde saklanmaya devam ettim'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Sefa ​G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.